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Genç kıza şantaj yapan şahısı affetmediler

Diyarbakır’da fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki kıza kendisiyle gelmesi için şantaj yapan şahıs durumu fark eden mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

İHA | 19.08.2018 - 12:46..
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Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde, iddiaya göre fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki genç kıza şantaj yapan bir şahıs, kıza kendisiyle gelmesini, gelmediği takdirde resimleri ailesine atacağını söyledi. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüphelinin peşine düştü.

Genç kıza şantaj yapan şahısı affetmediler

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahıs mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Tekme tokat dövülen şahsı olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Yaralanan şahıs çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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