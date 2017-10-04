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Genç kıza tacizde bulunan Suriyeli tutuklandı

Erzurum'da sokak ortasında 19 yaşındaki E.T.'ye, cinsel organını göstererek tacizde bulunan 23 yaşındaki Suriyeli Muhammet Barho tutuklandı.

04.10.2017 - 09:34
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Önceki gün yeğenini okula bırakıp eve dönen E.T., dönüş yolunda Suriyeli Borha ile karşılaştı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Sokak ortasında pantolonunun fermuarını açan Borharak, genç kıza cinsel organını gösterdi.

Genç kıza tacizde bulunan Suriyeli tutuklandı

Bağırarak çevredekilerden yardım isteyen E.T., ardından da polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Emniyet Müdürülüğü Ahlak Büro ekipleri, E. T. ile görüştü. Genç kızdan şüphelinin eşkalini alan polis, merkez Yakutiye İlçesindeki Şükrüpaşa Mahallesi'nide şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden ve çok utandığını söyleyen Borha, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanrak cezaevine gönderildi.

Genç kıza tacizde bulunan Suriyeli tutuklandı

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