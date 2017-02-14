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Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Başörtüsü taktığı için genç kıza saldıran A.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı nefret dolu paylaşımlar ortaya çıktı.

14.02.2017 - 09:09
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Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste, ressamlık yaptığı belirlenen A.K., başörtüsü taktığı için liseli kıza saldırdı.

BAŞÖRTÜLÜ KIZA TERÖRİST DEDİ

Genç kıza "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor" diyerek saldıran A.K.'yi, minibüs şoförü engelledi.

ŞOFÖR KARAKOLA ÇEKTİ

Maltepe'de karakolun önünde duran şoför duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldırgan kadın gözaltına alındı.

Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı VİDEO

Yaşanan provokatif olaydan sonra saldırgan A.K.'nin sosyal medya hesaplarında yaptığı iğrenç paylaşımlar da ortaya çıktı.

"2000'LERİN BAŞINDAN BERİ DÖVÜYORUM"

Ressamlık yaptığı belirlenen A.K., Facebook paylaşımlarında 2000'lerin başından beri başörtülüleri dövdüğünü itiraf ettiği görüldü.

"SİZ DE DÖVÜN"

Başörtülülere karşı adeta kin kusan A.K., takipçilerini de "Siz de dövün. Zorla başlarını açmaya çalışın, sorarlarsa AKP Kemalist artık dersiniz." uyarısında bulunuyor.

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

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