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Genç sanatçı Fatma Zeynep Çilek'in Suret Defteri sergisi

Fatma Zeynep Çilek'in 2. kişisel sergisi "Suret Defteri", 3 Mart Cumartesi günü MERKUR’de açıldı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 11:50..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Genç sanatçı Fatma Zeynep Çilek 3 Mart'ta MERKUR’de açılan ve 31 Mart’a kadar izlenebilecek olan yeni sergisinde, modern Türk kadınının kökleriyle karşılaşmasına ve Türk kadınının estetik dokunuşlarının hikayesine odaklanırken Selçuklu kadınını günümüz kadını ile buluşturdu.

Genç sanatçı Fatma Zeynep Çilek'in Suret Defteri sergisi

"KADIN DEĞİRMEN TAŞI YA DA BUĞDAY TANESİ DEĞİLDİR"

Fatma Zeynep Çilek kendi sergisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kadın değirmen taşı ya da buğday tanesi değildir. Su ya da yatak da değildir. Rüzgar ya da yaprak hiç değildir. Öğütmez, öğütülmez. Akıntıya katılıp sürüklenmez.

"TÜRK KADINININ TARİHTEKİ YERİ BAMBAŞKADIR"

Türk toplumunda kadın her zaman perdenin ya da peçenin arkasında değildi. Türk kadını deyince aklımıza gelen kurmacalarla kadının tarihteki yeri bambaşkadır.

Çarşılar, pazarlar, hanlar, hamamlar, aşhaneler, hastaneler yaptırmış; konağında misafirler ağırlamıştı. Toylarda, şölenlerde ve divanlarda ağırlığı vardı.

Daha da önemlisi Türk kadını kendi estetiğini kendisi tasarlamıştı. Selçuklu döneminden kalma başlıklar, çizgiler, kıyafetler bunun göstergelerinden.”

Genç sanatçı Fatma Zeynep Çilek'in Suret Defteri sergisi

31 MART'A KADAR SÜRECEK

Birçoğunu yakından tanıdığımız portreler ile Selçuklu kadınlarının suretlerinin birleştirildiği ve dönem motiflerinin izlenebileceği bir karşılaşma sergisi olan Suret Defteri 31 Mart’a kadar MERKUR’de görülebilir.

Genç sanatçı Fatma Zeynep Çilek'in Suret Defteri sergisi

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