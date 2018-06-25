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Genç yetenek Tunay'ın piyano başarısı

Uluslarası Piyano Yarışması'nda ikinciliği elde eden Tunay Kurban, başarısıyla gururlandırdı.

AA | 25.06.2018 - 15:17..
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Genç yetenek Tunay'ın piyano başarısı

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Uluslarası Piyano Yarışması Genç Yetenekler kategorisinde ikinciliği elde eden İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Tunay Kurban, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor.

YETENEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Tunay Kurban'ın piyano ile tanışması, henüz 4 yaşındayken ağabeyi evde müzik dersi aldığı sırada başladı. Küçük kızın piyano sevgisini ilk kez evlerine gelen piyano öğretmeni fark etti.

Minik Tunay, bir süre sonra aynı piyano öğretmeninden eğitim aldı. Yeteneğiyle dikkati çeken küçük kız, piyano eğitimini dünyada 90'dan fazla ülkede aşamalı müzik sınavları sistemi sunan bir müzik okulunda sürdürdü.

Genç yetenek Tunay'ın piyano başarısı

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Tunay Kurban, bu süreçte Uluslararası Mozart Akademi Piyano ve İtalya'da düzenlenen Tadini İnternational Music Competition adlı yarışmada ikinci olmayı başardı.

İtalya'da 5 Haziran'da organize edilen Uluslarası Piyano Yarışması'na katılan Tunay Kurban, Genç Yetenekler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Dünyanın birçok ülkesinden 16 yaşıtını geride bırakan Tunay Kurban, elde ettiği başarıyla ailesine ve ülkesine gurur yaşattı.

Genç yetenek Tunay'ın piyano başarısı

"BENİ ÖRNEK ALAN ARKADAŞLARIM PİYANOYA BAŞLADI"

Tunay Kurban, ne zaman piyanonun tuşlarına dokunsa kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi. Ailesinin kendisine çok büyük destek verdiğini dile getiren Tunay Kurban, "Her başarı beni yeni hedeflere yöneltiyor. Son olarak Milano'da dereceye girdim. Çaldıkça kendime olan güvenim artıyor. Ülkemi ve ailemi gururlandırdığım için çok sevinçliyim. İnşallah yeni başarılara emin adımlarla ilerleyeceğim. Onun için şimdiden hazırlık yapıyorum. Ailem ve okulda arkadaşlarım bana bu konuda çok destek oluyor. Beni örnek alan bazı arkadaşlarımın piyano çalmaya başlaması beni çok mutlu ediyor" dedi.

Genç yetenek Tunay'ın piyano başarısı


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