taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,4993
EURO
3,9182
ALTIN
141,03
PETR
47,1100

Gençler cep telefonunu arkadaş olarak görüyor

Üniversitede okuyan gençlerin cep telefonunu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma yapıldı.

19.06.2017 - 02:56
  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul Üniversitesi (İÜ) doktora öğrencileri tarafından üniversitede okuyan gençlerin cep telefonunu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırma, katılımcıların yaklaşık yarısının cep telefonunu "arkadaş" olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Sezer ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seher Er yönetiminde Sezgin Savaş, Banu Altun, Esra Büdün, Gökhan Tekin, Gülistan Elmacıoğlu’nun aralarında bulunduğu doktora öğrencileri tarafından üniversitede okuyan gençlerin cep telefonunu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma gerçekleştirildi.

CEP TELEFONUN KADIN MI, ERKEK Mİ

Araştırma kapsamında, Kırklareli ve İstanbul'da 320 kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı.

Araştırmada, "Cep telefonunun eğitim durumu ne olabilir?" sorusuna, katılımcıların yaklaşık üçte biri "lisansüstü eğitime sahip olabileceği" yanıtını verirken bu cevabı, yüzde 21,9 ile "okuryazar olabileceği" ve yüzde 12,8'i ile "üniversite mezunu olabileceği" cevabı izledi.

Cep telefonlarının cinsiyeti konusunda yöneltilen soruda ise öğrencilerin yüzde 54,4’ü "kadın", yüzde 45,6’sı da "erkek" şıkkını işaretledi.

Araştırmada, üniversitede okuyan gençlerin yüzde 58,4'ünün günde 1-5 saat arasında, yüzde 26,3’ünün günde 6-10 saat, yüzde 9,7’sinin ise 11 saatten fazla cep telefonu kullandığı sonucuna ulaşıldı.

MÜHENDİS OLURDU

Yüz yüze görüşmelerde öğrencilerin yüzde 95,6’sının akıllı telefona sahibi olduğu ortaya çıkarken araştırmaya katılanların cep telefonu ile en sık gerçekleştirdikleri etkinlikler sorulduğunda yüzde 32,2 oranında “görüşme yapmak”, yüzde 23,1 oranında “mesajlaşmak”, yüzde 21,6 oranında “internette gezinmek” sonucuna varıldı. Diğer yanıtlar arasında da “sosyal medyaya bakmak”, “not tutmak-takvime bakmak” gibi etkinlikler yer aldı.

“Cep telefonu bir insan olsaydı mesleğinin ne olacağı” sorusuna ise öğrencilerin işaretlediği şıklar arasında “işsiz”, “mühendis”, “sağlık alanında çalışan”, “emekli" yer buldu.

“Cep telefonu bir insan olsaydı hangi sosyal sınıfa mensup olurdu” sorusuna, öğrencilerin yüzde 46,3’ü “orta sınıf”, yüzde 44,1’i “üst sınıf” ve yüzde 9,1’i ise “alt sınıf” yanıtını verdi.

POPÜLER MÜZİK DİNLERDİ

Katılımcıların, "cep telefonunun bir insan olması halinde" en fazla yüzme sporuyla ilgileneceği görüşünde olduğunu ortaya çıkaran araştırmada, "cep telefonunun müzik tercihleri" arasında ise popüler müziğin ilk sırada olacağı sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada “Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?” sorusuna da öğrencilerin yaklaşık yarısı “arkadaş” cevabını verirken, bu yanıtı yüzde 15,3 ile "ikinci dereceden akraba”, yüzde 14,7 ile "kardeş” şıkkı izledi.

Araştırma kapsamında “Cep telefonunun tanıdığı bir insan olması durumunda ona karşı duygularının ne olacağı” sorusuna öğrencilerin yüzde 78,8’i “onunla iyi bir arkadaş olmak istediğini”, yüzde 72,5’i “arkadaşı olsaydı uzak kaldığında onu özleyeceğini”, yüzde 66,6’sı “çevresine onunla ilgili iyi şeyler söyleyeceğini” belirtti. Diğer yanıtlar ise “ona güvenirim”, “onun yanında kendimi rahat hissederim” şeklinde oldu.

İlginizi Çekebilir
Karnını doyuran pitonla oynadılar
Avlandıktan sonra yakalanan piton, mahallelinin oyuncağı oldu.
Babalarımız bilimsel olarak bizim için neden önemli
Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, babalarımızın gelişimimiz üzerinde özel bir yeri olduğunu açıkladı.
Antalya'da yeni bir tropik balık türüne rastlandı
Antalya kıyılarında daha önce görülmemiş bir balık türü görüntülendi.
Dünyadaki en tehlikeli tatil yerleri
Maceracı bir ruhunuz varsa ve adrenalini seviyorsanız bu tatil yerleri tam sizin için.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

37
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

27
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

70
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

15
Londra'da kamyonet camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da kamyonet camiden çıkan cemaatin arasına daldı

80
Portekiz ile Meksika'dan gol düellosu

Portekiz ile Meksika'dan gol düellosu

1
Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı

Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM