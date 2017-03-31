Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaldırımda yağmurlu havada portakal satan 73 yaşındaki Fuat Emlek'i gören Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 3 genç, yaşlı adama yardım etmek istedi.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLARA SESLENDİLER

Yaşlı adamla birlikte portakal satmaya başlayan 3 öğrenci, yoldan geçen vatandaşlara seslenip tüm portakalların bitmesini sağladı. Öğrencilerden Kıymet Yüce, "Yağmurda ıslanıyordu. Biz de ona yardım etmek istedik. Portakalları satıp yine buradan ayrılacağız. Hepimiz birlikte ıslanıyoruz. Ama o en azından daha az ıslanacak. Amacımız yardım etmek." dedi.

Gençler yaşlı adamın portakal satmasına yardım etti VİDEO

"YAĞMUR ALTINDA KALMASIN İSTEDİK"

Öğrencilerden Mücahid Mirza ise "Biz karşıda kafede oturuyorduk. Baktık amcamız yağmur altında satış yapıyor. Yağmurun altında kalmasın bir an önce evine gitsin dedik. Çıktık arkadaşlarla ve geldik. Ne olacak biz de yağmur altında onla ıslanalım." diye konuştu. Portakal satıcısı Fuat Emlek ise gençlere teşekkür ederek, öğrencilerin kendi isteğiyle geldiğini ve ekmek parası için onlar gelmese de satışını gerçekleştirmeye devam edeceğini kaydetti.