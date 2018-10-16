Gençler zihinsel yorgunluk yaşıyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı, (OECD) ülkelerinde 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 61’i internette vakit geçirirken, zamanı unuttuğunu söylüyor.

İNTERNETTE GEÇİRİLEN AŞIRI ZAMAN

Yüzde 54 ise internete giremediğinde kendini kötü hissediyor. Birçok araştırma internette geçen aşırı zamanın, çocuk ve gençlerin zihinsel sağlığı için iyi olmadığını gösteriyor.

Öte yandan hiç kullanmamak da iyi değil. PISA sonuçlarına göre, günde altı saatten fazla çevrimiçi olanlar, düşük memnuniyete ve refaha sahip. Günde 1-2 saat ise en uygun süre.





SOSYAL MEDYA TEHLİKESİ

ABD’de Pew Araştırma Merkezi’nin bu yıl yaptığı bir araştırmaya göre, ülkede ergenlerin yüzde 72’si sabah uyanır uyanmaz akıllı telefonunda gelen bildirimleri kontrol ediyor.

Özellikle gece artan sosyal medya kullanımı, araştırmalara göre daha zayıf uykuya neden olurken, kaygı seviyesi ve depresyon riskini de artırıyor. Sosyal medya ayrıca ergenlerde bedenleriyle ilgili endişeleri ve beslenme bozukluğu yaşama riskini yükseltiyor.





ZORBALIK RİSKİ

Dijital dünya gençler için yeni bir riski de beraberinde getiriyor. Okullarda zorbalığın yaygın olduğu biliniyor.

Ancak çevrimiçi dünya sayesinde zorbalık, okuldan sonra da çocuk ve gençlerin peşini bırakmıyor. İnternet kullanımı arttıkça öğrencilerin zorbalığa maruz kalma riski de büyüyor.

LİTVANYA İLK SIRADA

Mesaj, resim ve videolarla yapılan aşağılama ve psikolojik şiddet gençlerin zihinsel refahı için büyük bir tehdit.

OECD’nin verilerine göre, siber zorbalığın en çok görüldüğü ülkeler Litvanya, Macaristan ve Letonya. Bu ülkelerde 11, 13 ve 15 yaş düzeyindeki gençlerin yüzde 15’i fotoğraf veya mesajla siber-zorbalığa en az bir kez maruz kaldığını söylüyor.











