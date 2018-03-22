Genelkurmay Başkanı: Halk evlerine dönüyor

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bugün beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte, 22 Mart 2018 tarihinde Kilis ve Hatay bölgelerinde birlik, karargâh ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, inceleme ve denetlemelerde yaptığı açıklamayla ilgili TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEMİZLİK FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLDİ"

"Orgeneral AKAR denetlemeler esnasında;

- Harekât kapsamında tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dâhil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü,

- Teröristlerin Afrin bölgesinden önemli oranda temizlendiğini, Afrin şehir merkezinde kontrolün sağlanmasından sonra meskûn mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini,

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI"

- Harekâtın temel amaçlarından birinin terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde halkın evlerine dönmeye başladıklarını,

- Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmakta olduğunu,

Hulusi Akar, Hatay ve Kilis'te denetlemelerde bulundu VİDEO

"SİVİLLER, TARİHİ ESERLER TSK'NIN DOKUNULMAZIDIR"

- Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu, bu anlayışla sivil/masum kişilerin, çevrenin, tarihi eserler ile kültürel yapıların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini,

- Gelinen aşamada harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına hassasiyet gösterildiğini, sağlık hizmeti ve diğer yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını,

- Ayrıca bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbirin alındığını, bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyeceğini,

"157 ASKERİMİZ TEDAVİDEN SONRA GERİ DÖNDÜ"

- Harekât kapsamında elde edilen başarıda Mehmetçikle birlikte omuz omuza mücadele eden jandarmamızın, polisimizin, güvenlik korucularımızın ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının payının büyük olduğunu,

- Ayrıca harekât esnasında yaralanarak tedavileri sonrasında muharebe sahasına kendi istekleri ile dönen şu ana kadar 157 personel olduğunu, dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığımızı,

"MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRECEK"

- Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini,

- Mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir."