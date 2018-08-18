George Washington altın parası 1,7 milyon dolara satıldı

1788-1789 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan ve ilk başkan olma özelliği taşıyan George Washington'un altın parası 1,7 miyon dolara alıcı buldu.

EN ÖNEMLİ MADENİ PARA

Nümismatik araştırmacılar, Amerikan tarihinin en önemli madeni paralarından biri olduğunu kabul ediyorlar.

Washington Başkanı'nın altın kartaşı parası asla para olarak dağıtılmadığı yönünde iddalar var. Müzayedelere göre, ilk Amerikan Darphanesi için Devrim Sonrası Savaş planlarının hazırlandığı Washington'a sunulduğu sanılıyor.





EN ÖNEMLİ PARA KOLEKSİYONCUSU

Altın parayı 1942 ylında ABD'li ünlü, etkili sinema oyuncusu, Akademi, Altın Küre ödülü, Cannes ödülü, ve Emmy ödülü sahibi sanatçı, Paul Leonard Newman tarafından satıl alınmıştı.

Newman, 2017 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli madeni para koleksiyonlarından biriydi ve 106 yaşında hayatını kaybetti.



