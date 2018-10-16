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Gerard Butler Suudi Arabistan gezisini iptal etti

Hollywood'un ünlü İskoç aktörü, Riyad'a yapacağı ziyareti, orada görüşeceği kişiler arasında Cemal Kaşıkçı cinayetine ismi karışanlar olduğu gerekçesi ile iptal ettiğini açıkladı.

AA | 16.10.2018 - 04:44..
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gerard butler

Butler, Rusya ile bir savaşın çıkmasını engellemeye çalışan bir Amerikan deniz subayını canlandırdığı yeni filmi "Hunter Killer" (Avcı Katili) ile ilgili ABD Savunma Bakanlığında soruları yanıtladı.

"BU ORTAMDA GİTMEK DUYARSIZLIK OLURDU"

ABD'de 24 Ekim'de vizyona girecek filminin tanıtımı için planladığı Riyad seyahatini neden iptal ettiğine ilişkin bir soruya Butler, "Suudi Arabistan'a gideceğimiz sabah uyandığımda olanlar hakkında bilgilendirildik. Buna müdahil olmanın iyi olmayacağını hissettik. Suudi Arabistan'a (bu ortamda) gitmek duyarsızlık olacaktı." diye yanıt verdi.

Butler, Suudi Arabistan'daki film şirketinin yaptığı hazırlıklardan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Ancak müdahil olabileceğimiz bir durum değildi. Bu durum da henüz sonuçlanmış değil." diye konuştu.

"OLAYA ADI KARIŞANLARLA GÖRÜŞECEKTİK"

"Gitmeme konusundaki tepkinize neden olan basın özgürlüğü müydü?" şeklindeki bir soruya ise Butler, “Suudi Arabistan’da bu olaya adı karışan insanlarla görüşecektik, dolayısıyla bizim için basın özgürlüğü olsun veya olmasın, sadece bu duruma müdahil olmak istemedik.” yanıtını verdi.

VELİAHT PRENSLE DE GÖRÜŞECEKTİ

ABD hükümetinden kimsenin kendisine Suudi Arabistan’a gitmemesi yönünde bir telkinde bulunmadığını belirten Butler, iptal edilen Riyad programında, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüşme olduğunu kaydetti.

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