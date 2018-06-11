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Gerçek mi kurgu mu: Mor Bir Serserinin Gezi Notları

20. yüzyılın en önemli yazarlarından Japon Edebiyatı’nın aykırı ismi Osamu Dazai, hayatındaki sert dönemeçlerden izler taşıyan bu eseri, gerçekle kurgu arasında bir anlatımla paylaşıyor.

Özel İçerik | 11.06.2018 - 17:00..
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mor bir serserinin gezi notları

Dazai, ailesine karşı çıkarak yazar oldu. Ancak hayata karşı duruşunda sağlıklı bir ilerleme kaydedemiyordu. Zaten hayatını da 1948’de intihar ederek sonlandırdı. Hayatta sadece 39 yıl kaldı. Ölümünün üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen de özellikle ülkesinde hala ilgi gören bir yazar…

Gerçek mi kurgu mu: Mor Bir Serserinin Gezi Notları

(Osamu Dazai)

MOR BİR SERSERİNİN GEZİ NOTLARI

Dazai, her romanın aslında bir otobiyografi olduğu gerçeğini kabullenerek yola çıkıyor. Çünkü her kitapta olduğu gibi bu kitap da Dazai’nin yaşamından kesitler taşıyor.

Dazai, doğduğu Tsugaru Yarımadası’na yaptığı “hac yolculuğu” ile belleğinin tüm kıvrımlı yollarına bir bir saparak geziyor. Bu geziden çıkardığı her bir ders ve notları da özenle kurgulayarak anlatıyor. Ya da belki en çok gerçeğe dayanarak; bilinmez…

Gerçek mi kurgu mu: Mor Bir Serserinin Gezi Notları

Mor Bir Serserinin Gezi Notları

Osamu Dazai

Çev.: Aslı Biçen

Dedalus Yay.

S.: 238

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