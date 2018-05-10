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Geri dönen ikame vekillerin yüzü gülüyor

CHP, geri dönen 15 ikame vekil için tekrar basın toplantısı düzenleyerek vekillere övgüler yağdırdı.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 12:12..
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Geri dönen ikame vekillerin yüzü gülüyor

CHP, 15 vekili İyi parti'ye gönderirken basın toplantısı düzenlemişti. Bugün geri dönen vekiller için yine bir basın toplantısı düzenlendi.

GİDERKEN AĞLAMIŞLARDI

Giderken yüzleri hüzünle dolan, ağlayan vekillerin yüzü bu kez değişti. Basın açıklaması sırasında bütün yüzlerin güldüğü gözlemlendi.

Partiye dönmenin sevincini yaşayan vekiller için CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şunları söyledi: "Giderlerken dönüşleri konuşuldu. Birileri olumsuz bir iklim yaratabileceklerini düşündü. Ama bu kamu vicdanından geriye tepti. İlk andan itibaren arkadaşlarımızın yaptığı bu büyük ferdakarlık kamuoyunda büyük bir takdirle karşılandı."

"GİTTİKLERİ ŞEHİRLERDE ALKIŞLANDILAR"

"Bir partinin çeşitli oyunlarla yarışın dışında bırakılmasına engel olduklarını" söyleyen Özel, vekillerin gittikleri şehirlerde alkışlarla karşılandırını iddia etti. Son olarak ise vekillere teşekkür etti.

Geri dönen ikame vekillerin yüzü gülüyor(Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer partiden gönderilirken)

Geri dönen ikame vekillerin yüzü gülüyor

(Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer geri döndüğünde)

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