Geri dönmemek üzere giden az sayıda Suriyeli

Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı'yla huzur, güven, barış ortamının sağlandığı şehirlere gidiyor.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE KAYIT YAPTIRIYORLAR

Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor.

GİDİŞLERİ 5 GÜN SÜRÜYOR

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Günde 100 ila 800 Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri cumartesi ve pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.

Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı VİDEO

















