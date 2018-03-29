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GetContact tarih oldu

'Numaramı kim nasıl kaydetmiş' merakına son veren GetContact uygulaması, kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle App Store ve Play Store'dan kaldırıldı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 17:53..
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Türkiye'de bir anda fırtınalar estiren GetContact, iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi.

Başka kişilerin telefon rehberlerinde nasıl kayıtlı olduğunu merak eden kullanıcılar, numara sorgulaması yapabilmek için bu uygulamalara yoğun ilgi gösterdi.

GetContact tarih oldu

BTK VE KVKK UYARDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), milyonlarca kullanıcının indirdiği; App Store ve Google Play listelerinde bir numaraya yerleşen GetContact uygulamasıyla ilgili uyarıda bulundu.

TÜRKİYE'DEN ERİŞİM KAPATILDI

Uyarıların ve gelen milyonlarca şikayetin ardından herhangi bir açıklama yapmadan Apple ve Google, uygulamaya Türkiye genelinde erişimi kapattı.

iCloud uygulamasının hacklenmesinden sonra kişisel verilerin gizliliği konusunda son derece katı bir tutum sergileyen Apple, GetContact konusunda da kararını net bir şekilde ortaya koydu.

APPLE VE GOOGLE UYGULAMA MAĞAZASINDAN KALDIRDI

Milyonlarca kişinin kişisel numarasını toplayan uygulama, bugün itibari ile App Store’dan kaldırıldı.

Apple'ın ardından Google da GetContact'ın kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiğine karar verdi. Uygulama App Store'dan sonra Play Store'dan da kaldırıldı.

Böylece son günlerde gündemi oldukça meşgul eden GetContact tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu.

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GetContact tehlikeleri
'Kim beni nasıl kaydetmiş?' merakına yenik düşüp GetContact uygulamasını indiren kullanıcılar, programı indirdikleri andan itibaren güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
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