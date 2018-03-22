Gezegenin tek para birimi bitcoin olacak

Dünyanın en büyük mikro blog sitesi olan twitter'in CEO'su Jack Dorsey uçuk bir iddia ile gündeme geldi. "Bitcoin, 10 yıl içinde dünyanın tek para birimine dönüşecek" dedi.

TEK PARA BİRİMİ KULLANILACAK

Londra merkezli The Times Gazetesi’ne konuşan Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey, gelecekte dünyanın ve internetin tek bir para birimi kullanmaya başlayacağını söyledi.

Bitcoin’in henüz verimli bir para birimi olabilecek kabiliyetlere sahip olmadığının altını çizen Dorsey, Bitcoin’in yaygınlaşmasının blok zincirinde kat edilecek ilerlemelerden sonra mümkün olacağını belirtti. Dorsey, Bu gelişişmi tamamlamasıyla birlikte Bitcoin'in dünyadaki tek ve ortak para birimi olacağını belirtti.

BİTCOİN'DE DALGALANMALAR DEVAM EDİYOR

Hayatımıza girdiği andan itibaren yalnızca birkaç ay içerisinde devasa bir yükseliş sergileyen Bitcoin, yatırımcılarını bu sıralar üzüyor. Dalgalı bir seyir halinde bulunan Bitcoin için Twitter CEO'sunun sözleri heyecan yarattı.