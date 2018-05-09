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Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma tarafından yapılan ankette, Meral Akşener'in Muharrem İnce'yi geride bıraktığı görüldü.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 08:12..
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Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Türkiye 45 gün sonra sandık başına giderek seçimini yapacak.

Siyasi partiler, Cumhurbaşkanı adaylarının seçimlerden galip çıkması için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında tüm seçimleri kaybeden partiler, ittifak için kirli pazarlıklara başladı.

Saha çalışmaları devam ederken anket şirketleri de kamuoyu yoklamalarına devam ediyor.

SON ANKET

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son anketi CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma yayınladı.

Şirketin yaptığı araştırmada, Meral Akşener'in Muharrem İnce'yi geçtiği görüldü.

İŞTE RAKAMLAR

Nevşin Mengü'nün konuğu olan Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, şu rakamları verdi:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46

Meral Akşener yüzde 25-27

Muharrem İnce 18-19

DİĞER ANKETLER

AK Parti tarafından yaptırılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda yüzde 50'yi rahat bir şekildiği görülmüştü.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş da Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 60'a doğru ilerlediğini açıklamıştı.

Yayınlanan birçok ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçimleri kazanacağı öngörülüyor.

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