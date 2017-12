Gil Scott-Heron'un Zenci Fabrikası romanı raflarda

Yazar, müzisyen, şair Gil Scott-Heron, sivil haklar ve “Siyah Gücü” hareketlerinin ortasında, “The revolution will not be televised”, “Devrim televizyondan yayınlanmayacak” cümlesiyle edebiyat ve kültür dünyasında kendisi bir devrim yapmıştı. Şair, müzisyen, yazar ve aktivist kimlikleriyle tanınan Scott-Heron, Zenci Fabrikası’nda tüm sıfatlarını harmanlayarak ortaya koyduğu bir hikâyeyi anlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde Can Yayınları tarafından yayımlanan roman, okuyucularla tanıştı.

TOPLUMSAL BİR PANORAMA

Zenci Fabrikası, 1960’larda Virginia’daki bir üniversitede yaşanan öğrenci ayaklanmalarını konu alıyor. Bir yanda öğrencilerin taleplerine kulak asmayan Sutton Üniversitesi yönetimi, bir yanda işleri sükûnetle halletmeye çalışan Öğrenci Birliği, bir yanda uç eylemleri göze almış yeni bir öğrenci oluşumu – bu üç aktörün çekişmesiyle olaylar geri dönüşü olmayan, acı bir yola giriyor.

Gil Scott-Heron Zenci Fabrikası’nda eylem ile eylemsizlik, hak arayışı ile haksızlık meseleleri üzerinden toplumsal bir panorama sunuyor.

Yazar: Gil Scott-Heron

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Suat Ertüzün

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 280

