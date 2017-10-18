Ginko Biloba nedir

Alternatif Çin tıbbında 5000 yıldır kullanılan Ginkgo Biloba günümüzde ABD ve Avrupa başta olmak üzere en çok tüketilen besin takviyeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun başlıca nedeni Ginkgo Biloba ağacının yapraklarında bulunan bazı etken maddelerin hafızayı ve diğer zihinsel fonksiyonları geliştirmesi. Ancak yaprakların faydası beyne olumlu etkilerle sınırlı değil.

MUCİZEVİ BİTKİNİN EFSANEVİ HİKAYESİ

Çin menşeili olan bu bitki yakın zamana kadar Japonya'da yoğun olarak kullanılmış ve neredeyse merkezi haline gelmişti. Japğonya da bu kadar yaygın olmasının sebebi ise inanması güç ancak ABD'nin attığı atom bombaları.

Hiroşima ve Nagazakiye atom bombaları atıldığında bölgede hayatta kalan tekl bitki türü Ginko Biloba oldu. O zamandan bu güne kadar araştırılan ve etkileri ortaya çıkartılan bitki hikayesi gibi etkileri açısından da bir mucize.

GİNKO BİLOBA'NIN FAYDALARI

Kan dolaşımının düzenlenmesinden damar tıkanıklığının önlenmesine kadar pek çok sağlık sorununun tedavisinde kullanılan ginkgo biloba hakkında yapılan bilimsel araştırmaların sayısı her geçen gün artıyor.

Kaygı, Zihinsel Fonksiyonlar ve Bunama ve Alzheimer Hastalıklarına iyi gelen bu bitki çağın altın buluşu olarak görülüyor. ve emen hemen her hastalığın tedavisi olarak takviye vitamin gibi kullanılıyor.