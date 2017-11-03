taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.947
USD
3,8555
EURO
4,4922
ALTIN
158,35
PETR
61,0000

Giresun'da PKK'lılara yardım eden çift tutuklandı

Kentte PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

03.11.2017 - 17:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

TUTUKLAMA

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası'nda yakalanan PKK/KCK mensubu Mustafa Tolucan'ın ifadesi doğrultusunda, ekim ayının başında Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyünde ikamet eden B.K. ve eşi G.K. ile oğulları M.K'nin teröristlere yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettiklerinin belirlendiği bildirildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Zanlıların dün yakalanarak aynı gün mahkemeye çıkarıldıkları belirtilen açıklamada, B.K. ve eşi G.K'nin Giresun Kapalı Cezaevine konulduğu, çocukları M.K'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde teröristle mücadele harekatı kapsamında operasyonlara aralıksız devam edileceği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek olan yeni sistemin 1-2 gün içinde açıklanacağını belirtti.
Nusaybin'de PKK tüneli bulundu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 metre derinliği bulunan tünelin, Suriye'nin Kamışlı kentine kadar uzandığı tespit edildi.
Polisten HDP'li Feleknas Uca'ya uyarı
Polis, HDP Milletvekili Feleknas Uca'ya, yapacağı basın açıklaması öncesinde "şehidimiz var" diyerek uyarıda bulundu.
Kapkaç şüphelisi: Babama göstermek için çaldım
Antalya'da, uyuşturucu için sattığı telefonunu babasının sorması üzerine panik olan A.F.Y., çareyi bir başkasının telefonunu çalmakta buldu
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

316
CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

126
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

158
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

41
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

107
iPhone X dinamit testi

iPhone X dinamit testi

240
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM