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Giresun'da trafik kazaları: 8 yaralı

Giresun'da bugün 4 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar tedaviye alındı.

İHA | 13.12.2017 - 17:08..
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Sabah saatlerinde Merkez Duroğlu beldesinden Dereli istikametine giden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

ÜST ÜSTE KAZALAR

Yağlıdere ilçesi Üçtepeler Beldesine bağlı Hisarcık Köyünde ise meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Hisarcık köyünden Üçtepeler beldesine gitmekte olan otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Giresun'da trafik kazaları: 8 yaralı

ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI

Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araç dere yatağına 30 metre kala bir ağaca çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazaları: 8 yaralı

Keşap ilçesi istikametinden Giresun merkez istikametine gitmekte olan araçta ise 52 EN 504 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil yolunda orta refüjde çıktı. Kazada araçta bulunan 1’i erkek toplam 4 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİDE

Öte yandan Giresun Merkez Hacısiyam mahallesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Giresun'da trafik kazaları: 8 yaralı

Giresun'da trafik kazaları: 8 yaralı

Giresun'da trafik kazaları: 8 yaralı

Giresun'da trafik kazaları: 8 yaralı

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