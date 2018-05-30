Giresun'daki heyelan sonrası plaj yolu çöktü

Keşap ile Espiye ilçelerinde dün etkili olan sağanak, Karadeniz Sahil Yolu'nda bulunan Uluburun Tüneli'nin kapanmasına neden oldu.

YOLDA GÖÇÜK OLDU

Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, sağanak, gece boyu sürdü. Etkisini artıran yağışla bölgede heyelanlar meydana geldi. Uluburun Tüneli çevresinde karayolları ekipleri, temizleme çalışmalarını sürdürürken, Uluburun plajına ulaşımın sağlandığı yolda ise göçük oluştu.

SÜRÜCÜLERE UYARIDA BULUNULDU

Tünel yakınında bulunan yolun büyük bölümü, sel suları ve dalga nedeniyle çökerken, doğallığıyla bilinen plaj da şiddetli yağmurda hasar gördü. Bölgede etkili olan yağışlara yönelik yetkililer, önlemlerini artırarak, sürücüleri uyardı.