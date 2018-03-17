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Global araç bakım şirketi Türkiye'ye yatırım yapıyor

PSA Grubu’nun dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Euro Repar Car Service, Türkiye’deki yapılanmasına İstanbul ile devam ediyor.

AA | 17.03.2018 - 09:09..
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  2. Otomobil

Marka ve model farketmeksizin tüm araçların bakımını ve onarımını yapan Euro Repar Car Service, geçtiğimiz ay Ankara'da açtığı ilk şubenin ardından İstanbul yapılanmasına hız verdi. Servisin İstanbul'daki ilk şubesi açıldı.

Global araç bakım şirketi Türkiye'ye yatırım yapıyor

ARAÇLARIN TÜM ARIZALARI TEK NOKTADA GİDERİLİYOR

Euro Repar Car Service; yağ değişimi, bakım, revizyon, lastik, fren, klima, akü, aydınlatma, egzoz, motor, süspansiyon, teknik kontroller, mekanik arıza teşhisi ve hizmet paketi fiyatları da dahil olmak üzere geniş bir alanda hizmet veriyor.

Türkiye pazarına giren Euro Repar Car Service aynı zamanda Eurorepar çok markalı ürün yelpazesinin Türkiye'deki pazarlamasını ve Türk pazarına adaptasyonunu da destekleyecek.

Global araç bakım şirketi Türkiye'ye yatırım yapıyor

HEDEF 120 SERVİS NOKTASI

Yapılanmanın Türkiye ayağına ilişkin hedeflere değinen Türkiye Yedek Parça ve Servis Direktörü Michel Furth: "Sınıfının en iyi hizmet çözümünü otomobil kullanıcılarının hizmetine sunan Euro Repar Car Service’i Türkiye pazarında sunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Büyük bir uluslararası markanın desteğinden faydalanmak isteyen ve müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesine kendini adamış olan çok markalı mekanikerleri bize katılmaya davet ediyoruz. 2021 yılına kadar Türkiye genelinde 120 hizmet noktasına ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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