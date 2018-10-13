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Göbeklitepe'yi tanıtan profesörün ismi yaşatılacak

Göbeklitepe'de elde ettiği bulgularla insanlık tarihine ışık tutan ve kalp krizi sonucu 2014'te hayatını kaybeden Prof. Dr. Klaus Schmidt'in ismi, ören yerindeki yürüyüş yoluna verildi.

AA | 13.10.2018 - 16:13..
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Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de elde ettiği bulgularla insanlık tarihine ışık tutan ve kalp krizi sonucu 2014'te hayatını kaybeden Prof. Dr. Klaus Schmidt'in isminin, ören yerindeki yürüyüş yoluna verilmesi kararlaştırıldı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında Alman Prof. Dr Klaus Schmidt isminin, Göbeklitepe'de yer alan yürüyüş yoluna verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Schmidt'in isminin, dünyaya tanıttığı Göbeklitepe'de yaşatılacak olması kentte sevinçle karşılandı.

Göbeklitepe'yi tanıtan profesörün ismi yaşatılacak

Prof. Dr. Klaus Schmidt

KATKISI ÇOK BÜYÜK

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin kent ve ülke turizmine önemli katkı sunduğunu anımsatarak, buranın dünyaya tanıtılmasında Klaus Schmidt'in büyük rol oynadığını belirtti. Schmidt'in isminin Göbeklitepe'de yaşatılmasının vefa anlamında son derece manalı olduğunu vurgulayan Çoban, emeği geçenlere teşekkür etti.

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