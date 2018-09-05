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Göç yolundaki leyleği silahla vurdular

Hatay’ın Arsuz ilçesinde silahla vurulan leylek yaralı olarak bulundu.

İHA | 05.09.2018 - 10:43..
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Leyleklerin göç yolu güzergahında bulunan Arsuz ilçesi semalarından geçişleri sırasında vatandaşlar yaralı halde bir leylek buldu. Yaralı leylek, Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlk tedavisi yapılan leyleğin silahla ateş edilerek yaralandığı belirlendi.

TEDAVİ EDİLDİ

Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Veteriner Şerif Akçalı, silahla yaralanmaya bağlı olarak leyleğin sol ayağı ve kanatlarında doku bozukluğu oluştuğunu belirterek, leyleği ilk müdahalesi yapılıp bir gün misafir ettikten sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Çevre sakinlerine de uyarılarda bulunan Akçalı, "Mevsimsel göçün geçiş bölgesi olan ilçemizde vatandaşlarımızın leyleklerin özellikle geçişi esnasında onlara zarar vermemelerini, yaralı veya zarar görmüş halde bulunan leylek varsa Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine haber vermelerini rica ediyoruz." dedi.

Göç yolundaki leyleği silahla vurdular

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