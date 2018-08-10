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Göçmen düşmanı, Melania'nın ebeveynlerini vatandaş yaptı

Irkçılığıyla tanınan ABD Başkanı Trump'ın eşinin annesi ve babası birer göçmen. Melania'nın baskıları sonrası Trump'tan onay geldi ve First Lady'nin ebeveynleri yeşil kart aldı.

AA | 10.08.2018 - 07:30..
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Melania, göçmen düşmanı kocasını ikna etmeyi başardı. Yaşanan uzun sürecin atdından Melania Trump'ın anne ve babası Yeşil Kart almaya hak kazandı. Trump'tan 2 yaş büyük olan 74 yaşındaki Viktor ve eşi Amalija Knavs artık ABD vantadaşı.

Göçmen düşmanı, Melania'nın ebeveynlerini vatandaş yaptı

SLOVENYA'DA İŞÇİYDİLER

Amerika'ya gelmeden önce Slovenya'da oto galerisinde, anne Amalij'nin de tekstil fabrikasında çalıştığı belirtildi.

Şu an emekli olduğu bildirilen Knavs çifti, Amerika'da "Yeşil Kart" olarak bilinen daimi oturum izniyle yaşıyordu.

Çiftin oturma iznini kızları Melanie Trump üzerinden alıp almadıkları ise açıklanmadı.

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