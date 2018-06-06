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Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar

İstanbul'un Pendik ilçesinde Gümrük Muhafaza ekipleri, yakalanmamak için alüminyum folyoya sarılarak yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

DHA | 06.06.2018 - 17:05..
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Türkiye’den İtalya’ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen tır, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine x-ray’e sevk edildi.

Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar

X-RAY'DE TESPİT EDİLDİ

Yapılan tarama sonucunda x-ray operatörlerinin yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit etmesi üzerine tır detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi.

Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar

TARAMAYA YAKALANMAMAK İÇİN FOLYOYO SARDILAR

Gümrük muhafaza personelince yapılan ilk incelemede dorseye uygulanan mührün sağlam olduğu ancak güvenlik halatında kesik olduğu görüldü. Bunun üzerine dorse açıldığında yükün arka tarafına gizlenmiş vaziyette x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyo ile kaplanmış insanlar olduğu görüldü.

Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar VİDEO

Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar

7 KAÇAK GÖÇMENE GÖZALTI

Kaçak yollarla yurtdışına çıkmak isteyen Irak uyruklu 7 kişi dorseden indirilerek İstanbul gümrük muhafaza ekiplerince gözaltına alındı. Olay hakkında TIR sürücüsü E.M. ve yakalanan 7 göçmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar

Göçmenleri saklamak için alüminyum folyoya sardılar

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