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Göçmenleri taşıyan gemi battı

Tunus'ta göçmenleri taşıyan gemi battı. Ekipler tarafından Toplam 14 kişi kurtarılırken, 8 göçmenin ceseti bulundu

AA | 20.08.2018 - 09:41..
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Ulusal Muhafız Birlikleri Sözcüsü Hisam el-Cibali, Sfaks açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesine dur ihtarı yapıldığını söyledi.

8 GÖÇMEN KURTARILAMADI

Bazı göçmenlerin, dur ihtarı yapan muhafız birliklerine molotof kokteyli atarak karşılık vermesi üzerine çıkan arbedede teknenin alabora olduğunu ifade eden Cibali, boğularak hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilemeyen 8 göçmenin cesedine ulaşıldığını belirtti..

Cibali, teknede bulunan 4'ü Tunus vatandaşı, 10'u Afrika uyruklu 14 kişinin ise kurtarıldığı bilgisini aktardı.

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