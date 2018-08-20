Göçmenleri taşıyan gemi battı

Ulusal Muhafız Birlikleri Sözcüsü Hisam el-Cibali, Sfaks açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesine dur ihtarı yapıldığını söyledi.
8 GÖÇMEN KURTARILAMADI
Bazı göçmenlerin, dur ihtarı yapan muhafız birliklerine molotof kokteyli atarak karşılık vermesi üzerine çıkan arbedede teknenin alabora olduğunu ifade eden Cibali, boğularak hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilemeyen 8 göçmenin cesedine ulaşıldığını belirtti..
Cibali, teknede bulunan 4'ü Tunus vatandaşı, 10'u Afrika uyruklu 14 kişinin ise kurtarıldığı bilgisini aktardı.