Göçük altında kalan işçilerin cansız bedenine ulaşıldı

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu içeride kalan 2 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde dün sabah göçük meydana gelmişti.

Göçükten 9 işçi yaralı kurtarılmış, içeride kalan 2 işçiye ulaşılması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

Çalışmalar sırasında bölgede yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı ancak bu cesedin Yatağan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsisinde Seray Şimşek'e ait olduğu tespit edildi.



Devam eden arama çalışmalarında Sezgin Kılıç'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.



