Gökçe Fırat Çulhaoğlu hakkında yeniden gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Duruşma savcısı, aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik dava kapsamında, duruşma savcısının, aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itirazını kabul etti.

DELİLLER VE KAÇMA ŞÜPHESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün medya yapılanması davasında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklu yargılanan ve bugün tahliyesine karar verilen Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında ''darbe'' soruşturması başlattı.

Başsavcılıkça, 6 şüpheli hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Şüphelilerin gözaltına alınma gerekçesi olarak, şüpheliler aleyhindeki deliller, atılı suçun özelliği, kaçma şüphesi gösterildi.