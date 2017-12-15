taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.666
USD
3,8852
EURO
4,5757
ALTIN
156,60
PETR
63,3400

Gökçeada'da altın arama projesinin başvurusu iptal edildi

Özel bir maden şirketinin Çanakkale'de altın ve gümüş aramak için yaptığı başvuru iptal edildi.

AA | 15.12.2017 - 02:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

7 Kasım'da Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin Yuvacık köyü mevkisinde "e-ÇED" sistemi üzerinden "Altın Ve Gümüş Maden Arama" projesi için başvuru yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Çanakkale İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, başvurunun iptal edildiği belirtildi.

Gökçeada'da altın arama projesinin başvurusu iptal edildi

Açıklamada, söz konusu şirketin proje başvurusuyla ilgili olarak iptal "e-ÇED" sistemi üzerinden proje iptal başvurusunda bulunduğu dile getirilerek, Çevre ve Şehircilik Çanakkale İl Müdürlüğünce alınan iptal talebi uygun bulunduğu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin iptal edildiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü
Geç saatlerde Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz, vurularak hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta bir yolcunun üzerinden 400 hap çıktı
Polis ekiplerinin Kahramanmaraş'ta durdurdu yolcu minibüsündeki bir kişinin üzeriden 400 tane uyuşturucu hap çıktı.
Sultangazi'de 60 bine yakın korsan kitap yakalandı
İstanbul Sultangazi'de bir depoya yapılan baskında 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi.
Karlov davasında FETÖ'cü memur tutuklandı
Rusya'nın FETÖ tarafından öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastiyle alakası olduğu tespit edilen eski bir polis tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

59
Tunceli'de teröristlerin sığınaklarına girildi

Tunceli'de teröristlerin sığınaklarına girildi

10
AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

10
Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü

Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü

19
Kahramanmaraş'ta bir yolcunun üzerinden 400 hap çıktı

Kahramanmaraş'ta bir yolcunun üzerinden 400 hap çıktı

2
İsrail hükümetine maaş protestosu

İsrail hükümetine maaş protestosu

5
AB, Rusya'ya yaptırımları uzattı

AB, Rusya'ya yaptırımları uzattı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM