Gökçeada'da altın arama projesinin başvurusu iptal edildi

7 Kasım'da Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin Yuvacık köyü mevkisinde "e-ÇED" sistemi üzerinden "Altın Ve Gümüş Maden Arama" projesi için başvuru yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Çanakkale İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, başvurunun iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şirketin proje başvurusuyla ilgili olarak iptal "e-ÇED" sistemi üzerinden proje iptal başvurusunda bulunduğu dile getirilerek, Çevre ve Şehircilik Çanakkale İl Müdürlüğünce alınan iptal talebi uygun bulunduğu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin iptal edildiği bildirildi.