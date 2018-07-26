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Gökçeada'da Yunanistan için dua edildi.

Gökçeada'da yaşayan Türkler ve Rumlar, Yunanistan'daki yangında hayatını kaybedenler için dua etti.

AA | 26.07.2018 - 01:26..
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Türkler ve Rumlar, yangın felaketinde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya gelerek dua etti.

Gökçeada'da Yunanistan için dua edildi.

MUM BIRAKIP ANMA TÖRENİ YAPILDI

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine, adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşlar katıldı.

Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde "Acınızı paylaşıyoruz." yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, yangında ölenler için saygı duruşunda bulundu, ardından dua etti.

Gökçeada merkezindeki kilisenin bahçesine yaktıkları mumları bırakan Rum kökenli vatandaşların burada dua etmesinden sonra anma töreni sona erdi.

Gökçeada'da Yunanistan için dua edildi.

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