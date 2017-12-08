Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci el ele

Ameliyatla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Diyarbekirspor'da top koşturan 21 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

"TAKIMDAN KOVUN"

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği, bu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra ve transferini gerçekleştiren yöneticileri yerden yere vurmuş ve "Takımdan kovun" açıklamasını yapmıştı.

Gökhan Çıra, baskılara dayanamayarak takımdan ayrıldığını açıkladı. Gökhan Çıra, şunları yazdı: "Bugün itibarıyla Diyarbekirspor Kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Diyarbekirspor'da az forma şansı bulduğum için ayrılmak istediğimi yönetime bildirdim. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Şampiyonluk yolunda Diyarbekirspor'a başarılar dilerim."

"EVLENECEĞİZ"

Diyarbekirspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Nişantaşı’nda el ele objektife yansıyan ikili, “2018’de evlenmeyi ve evlatlık edinmeyi istiyoruz.” dedi.

"BEN AYRILDIM"

Gökhan Çıra, ilişkisi nedeniyle Diyarbakırspor’dan ayrılmak zorunda kaldığı iddiasına yanıt verdi: “Ben kendim kulübümden ayrıldım. Her iki taraf için de iyi oldu. Bir İstanbul takımıyla anlaşmak üzereyim.”



