taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.448
USD
3,8713
EURO
4,5545
ALTIN
155,54
PETR
62,1900

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci el ele

Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 08:27..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ameliyatla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Diyarbekirspor'da top koşturan 21 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci el ele

"TAKIMDAN KOVUN"

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği, bu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra ve transferini gerçekleştiren yöneticileri yerden yere vurmuş ve "Takımdan kovun" açıklamasını yapmıştı.

Gökhan Çıra, baskılara dayanamayarak takımdan ayrıldığını açıkladı. Gökhan Çıra, şunları yazdı: "Bugün itibarıyla Diyarbekirspor Kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Diyarbekirspor'da az forma şansı bulduğum için ayrılmak istediğimi yönetime bildirdim. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Şampiyonluk yolunda Diyarbekirspor'a başarılar dilerim."

"EVLENECEĞİZ"

Diyarbekirspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Nişantaşı’nda el ele objektife yansıyan ikili, “2018’de evlenmeyi ve evlatlık edinmeyi istiyoruz.” dedi.

"BEN AYRILDIM"

Gökhan Çıra, ilişkisi nedeniyle Diyarbakırspor’dan ayrılmak zorunda kaldığı iddiasına yanıt verdi: “Ben kendim kulübümden ayrıldım. Her iki taraf için de iyi oldu. Bir İstanbul takımıyla anlaşmak üzereyim.”

 


İlginizi Çekebilir
Tuvana Türkay ve Alper Potuk barıştı
Oyuncu Tuvana Türkay ile Fenerbahçeli Alper Potuk kıskançlık yüzünden ayrılmıştı.
Otel lobisinde Hakan Yılmaz'a saldırı
Hakan Yılmaz ile eşi, Etiler'de bir otelde 3 kişi tarafından darp edildi. İfadeleri alınan saldırganlar serbest kaldı.
Gurur Aydoğan kız istemeye gidiyor
Gurur Aydoğan, sevgilisi Başak Güröz'le evlenme kararı aldı.
Berkay: İki saat görmezsem özlüyorum
Berkay ile manken Özlem Katipoğlu 30 Ağustos 2016’da evlenmişti. Geçen Temmuz’da kızları Arya dünyaya gelmişti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

30
Konyaspor da UEFA'dan elendi

Konyaspor da UEFA'dan elendi

11
Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

31
Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

73
Reza Zarrab davasında FETÖ rezilliği

Reza Zarrab davasında FETÖ rezilliği

29
Trump'ın Kudüs kararı uzmanları korkuttu

Trump'ın Kudüs kararı uzmanları korkuttu

76
Serkan İnci gözaltına alındı

Serkan İnci gözaltına alındı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM