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Gökmen Ulu'nun oğlu Efe'yle buluşması duygulandırdı

174 gün sonra Silivri Cezaevi'nden çıkan Gökmen Ulu'nun eşi ve çocuğuyla buluşması duygusal anların da yaşanmasına neden oldu.

08.11.2017 - 23:28
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Gökmen Ulu'nun oğlu Efe'yle buluşması duygulandırdı

Sözcü Gazetesi'ne yönelik davada 174 gündür tutuklu yargılanan muhabir Gökmen Ulu, eşi Burcu Ulu, oğlu Ege Efe Ulu ile  hasret giderdi. Saat 21.00 sıralarında cezaevi aracı ile Kınalı gişelere getirilerek serbest bırakılan Ulu'nun eşi, babası ve oğlu gözyaşlarını tutamadı.

Gökmen Ulu'nun oğlu Efe'yle buluşması duygulandırdı

"YARALARI KAPATMAK GEREKİYOR"

Gökmen Ulu serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ben bu 174 günü basın ve ifade hürriyeti, adalet ve demokrasi mücadelemizin bir bedeli olarak niteliyorum. Elbette, daha Türkiye'nin kat etmesi gereken çok mesafe var. Bunu bir umut damlası olarak görüyorum. Gazetecilerin, gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanması ve gazetelerin baskı altına alınması o ülkede adalet ve demokrasinin can çekiştiğinin en bariz göstergesidir. Türkiye'nin bu utançtan kurtulması gerekiyor. Bu yarayı sarması gerekiyor. Özellikle bizim davamız, Sözcü Davası Türkiye'nin vicdanını yaraladı. Bu vicdanı yaralayan hasarları gidermek gerekir. Dosya ile birlikte bu yaraları kapatmak gerekir. Bunu bekliyor ve umuyoruz" dedi.

Gökmen Ulu'nun oğlu Efe'yle buluşması duygulandırdı VİDEO

Gökmen Ulu'nun oğlu Efe'yle buluşması duygulandırdı

"DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Gökmen Ulu, konuşmasına şöyle devam etti:
Türkiye'nin acilen normalleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bütün renklerinin el ele tutuşması çok büyük önem taşıyor. Artık bu gerilim, ayrıştırma politikalarının bir kenara bırakılması gerekiyor. Halk yoruldu. Halkımız adalet, Cumhuriyet, demokrasi, barış ve özgürlükler ekseninde onurlarını birleştirmektedir. Mapus yata yata bitti. Başım öne eğilmedi. Şerefimle girdiğim bu zindandan şerefimle çıkıyorum. Bir gazeteci olarak doğruları dos doğru söylemeyi sürdüreceğim. Mustafa Kemal'in takipçisi olarak Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda yürümeye devam edeceğim.

Gökmen Ulu'nun oğlu Efe'yle buluşması duygulandırdı

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