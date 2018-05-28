taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,6332
EURO
5,4303
ALTIN
193,04
PETR
75,2400

Gonca Vuslateri ile Burak Ertoğan boşandı

Gonca Vuslateri ile Burak Ertoğan'ın 2,5 yıllık evliliği tek celsede noktalandı.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 10:09..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabından Burak Ertoğan ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

NAFAKA VE TAZMİNAT YOK

Yurt dışında evlenen çiftin mutluluğu 2,5 yıl sürdü.

Hakim karşısına çıkan ikili, tek celsede boşandı.

Anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirinden nafaka veya tazminat talebinde bulunmadı.

Gonca Vuslateri ile Burak Ertoğan boşandı

"HASSAS SÜREÇ..."

Vuslateri, boşanma kararını şu sözlerle açıklamıştı: "Eşim Burak Ertoğan’la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz"

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

208
Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

675
Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

24
3. Havaalanı'nda sona doğru

3. Havaalanı'nda sona doğru

39
Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

81
HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

64
Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

295
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM