Gonca Vuslateri ile Burak Ertoğan boşandı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabından Burak Ertoğan ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

NAFAKA VE TAZMİNAT YOK

Yurt dışında evlenen çiftin mutluluğu 2,5 yıl sürdü.

Hakim karşısına çıkan ikili, tek celsede boşandı.

Anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirinden nafaka veya tazminat talebinde bulunmadı.

"HASSAS SÜREÇ..."

Vuslateri, boşanma kararını şu sözlerle açıklamıştı: "Eşim Burak Ertoğan’la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz"