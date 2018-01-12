Bu aralar magazin gündemini sıkça meşgul eden Seda Sayan ve Seren Serengil polemiğine oyuncu Gonca Vuslateri de el attı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından Seda Sayan'ın taklidini yaptığı bir video paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Gonca Vuslateri Seda Sayan'ı taklit etti VİDEO

Gonca Vuslateri, beğeni rekoru kıran videosunu şu notla paylaştı:

"İYİ Kİ VARSIN ABLAM"

"Hayatta her şeyle gülüp eğlenelim. Olacak O Kadar olsun yaşadıklarımız. Televizyona oturup mimiklerinden, tavırlarından, kendimi alıkoyamadığım kadındır Seda Sayan. Kendimce eğlenceyi kendisiyle paylaştım. Bileydim daha çok çalışırdım dersime ki yaparım bilirsiniz. Bugün paylaşmış o videoyu. Bu kadın Türkiye'nin kendiyle dalga geçtiği, gülebildiği herkesin birlik içinde yaşadığı yıllarda da program yaptı. Türkiye daha Oprah kim bilmiyordu ama Türkiye'deki şubesi Seda Sayan'dı. Jestlerine, tavrına, Allah bana göstermesin ama sinirlenmesine bile hastayım. Anlayışın için teşekkür ederim. Oyuncunun bu durdurulamaz tarafını seviyorum. Bizim de işimiz böyle. Bugün de birlikte güldük. İyi ki varsın Ablam."