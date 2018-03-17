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Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor

2016 yılının ilk günü birlikte olduğu Edip Burak Ertoğan ile sürpriz bir şekilde evlenerek dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gonca Vuslateri yine sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 11:02..
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Edip Burak Ertoğan'la iki yıl önce yurtdışında evlenen oyuncu Gonca Vuslateri, ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Vuslateri yaptığı paylaşımda, "Eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor

EVLİLİKLERİNİ FACEBOOK’TA DUYURMUŞLARDI

Ses mühendisi Edip Burak Ertoğan, Facebook hesabından ilişki durumunu Gonca Vuslateri ile “evlendi” olarak güncellemiş, Vuslateri’nin sayfasında da görülen bu güncelleme yüzlerce beğeni almıştı.

Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor

Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor

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