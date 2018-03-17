Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor

Edip Burak Ertoğan'la iki yıl önce yurtdışında evlenen oyuncu Gonca Vuslateri, ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Vuslateri yaptığı paylaşımda, "Eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.

EVLİLİKLERİNİ FACEBOOK’TA DUYURMUŞLARDI

Ses mühendisi Edip Burak Ertoğan, Facebook hesabından ilişki durumunu Gonca Vuslateri ile “evlendi” olarak güncellemiş, Vuslateri’nin sayfasında da görülen bu güncelleme yüzlerce beğeni almıştı.