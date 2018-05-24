Gönüllüler köy okullarının çehresini değiştiriyor

'Gitmediğin yer senin değildir' sloganı ile çalışmalarını yürüten gönüllüler, bugüne kadar 9 okulda boya ve tadilat çalışması yaparak yaklaşık 450 öğrencinin daha temiz ve ferah ortamda eğitim görmesini sağladı. Gönüllüler, bağışçılardan topladıkları kitap, kırtasiye ve giyim yardımlarını da tadilatını yaptıkları okullardaki öğrencilere ulaştırıyor.

BAĞIŞÇILARIN GÖNDERDİKLERİNİ DAĞITIYORLAR

Son olarak İçlikaval İlkokuluna giden gönüllüler, boya ve tadilat işlerinin ardından okulun elektrik şebekesi ve çeşmelerde yaşanan sıkıntıları da giderdi.

Hizan Gençlik Merkezi yetkilisi Murat Aydın, boya ve tadilat çalışması yapmak için 4 kişilik ekiple İçlikaval İlkokuluna geldiklerini söyledi. Bağışçıların gönderdiği kitap, diş macunu ve diş fırçalarını da okulda öğrenim gören çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

"OKULUN EKSİKLİKLERİNİ GİDERİYORUZ"

Murat Aydın, "Okula gelmeden idareci ve öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Okulun fotoğraflarını çekip bize gönderiyorlar. Duruma göre sadece boya ise boya malzemelerimizi getiriyoruz. Eğer yapılacak başka onarım işleri varsa alçı ve sıva malzemelerini de getirerek eksiklikleri gideriyoruz. Bu okulumuzun elektrik aksamında ve musluklarında sıkıntı vardı. Onları da giderdik." dedi.