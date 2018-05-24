taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.529
USD
4,6868
EURO
5,5102
ALTIN
195,45
PETR
79,1900

Gönüllüler köy okullarının çehresini değiştiriyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, köy okullarında boya ve tadilat çalışması yapıyor.

AA | 24.05.2018 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Eğitim

'Gitmediğin yer senin değildir' sloganı ile çalışmalarını yürüten gönüllüler, bugüne kadar 9 okulda boya ve tadilat çalışması yaparak yaklaşık 450 öğrencinin daha temiz ve ferah ortamda eğitim görmesini sağladı. Gönüllüler, bağışçılardan topladıkları kitap, kırtasiye ve giyim yardımlarını da tadilatını yaptıkları okullardaki öğrencilere ulaştırıyor.

Gönüllüler köy okullarının çehresini değiştiriyor

BAĞIŞÇILARIN GÖNDERDİKLERİNİ DAĞITIYORLAR

Son olarak İçlikaval İlkokuluna giden gönüllüler, boya ve tadilat işlerinin ardından okulun elektrik şebekesi ve çeşmelerde yaşanan sıkıntıları da giderdi.

Hizan Gençlik Merkezi yetkilisi Murat Aydın, boya ve tadilat çalışması yapmak için 4 kişilik ekiple İçlikaval İlkokuluna geldiklerini söyledi. Bağışçıların gönderdiği kitap, diş macunu ve diş fırçalarını da okulda öğrenim gören çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

Gönüllüler köy okullarının çehresini değiştiriyor

"OKULUN EKSİKLİKLERİNİ GİDERİYORUZ"

Murat Aydın, "Okula gelmeden idareci ve öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Okulun fotoğraflarını çekip bize gönderiyorlar. Duruma göre sadece boya ise boya malzemelerimizi getiriyoruz. Eğer yapılacak başka onarım işleri varsa alçı ve sıva malzemelerini de getirerek eksiklikleri gideriyoruz. Bu okulumuzun elektrik aksamında ve musluklarında sıkıntı vardı. Onları da giderdik." dedi.

Gönüllüler köy okullarının çehresini değiştiriyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

265
Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

216
Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

315
Bülent Arınç sahalara iniyor

Bülent Arınç sahalara iniyor

229
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anket sonuçları soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anket sonuçları soruldu

182
Selman'ın futbol hamlesi: Kulüp borçlarını kapatıyor

Selman'ın futbol hamlesi: Kulüp borçlarını kapatıyor

79
ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM