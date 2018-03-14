Google Bitcoin reklamlarını kaldırıyor

Hayatımıza girdiği günden bu yana piyasaları alt üst eden kripto paralar, son günlerde dalgalı bir grafik çiziyor. Yatırımcılarını bu aralıkta üzen kripto paraya bir darbe de Google'dan geldi.

Google bugün yaptığı açıklamayla haziran ayından itibaren kripto para ve bunlarla ilişkili içeriklere yer veren reklamları yasaklayacağını duyurdu.

SPEKÜLATİF REKLAMLAR YASAKLANIYOR

Açıklamaya göre, yeni reklam politikası çerçevesinde kripto para, finansal getiri farkı ve çift değişkenli opsiyonlar gibi denetlenemeyen veya spekülatif finansal ürünler için reklamlar yasaklanacak.

Facebook da kripto para birimleriyle ilgili tüm reklamları yasaklamıştı.