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Google Earth'e canlı yayın özelliği

Tüm dünyayı haritalandırıp kullanıcıların sokak sokak gezmesini sağlayan Google Earth'e canlı yayın desteği geldi.

08.07.2017 - 11:48
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Birkaç yıl önce 'sokak görünümü' özelliğini etkinleştiren Google Earth, birçok kullanıcının işini kolaylaştırmıştı. Özel kameralarla dünyanın her yanını karış karış gezen Google çalışanları, tüm dünyanın sokak görünümünü çıkarmıştı.

Google Earth'e canlı yayın özelliği

YENİ PROJE: CANLI YAYIN ÖZELLİĞİ

Google'ın yeni projesi ise kullanıcılarına canlı yayın içerikleri sunarak doğal yaşamları gözler önüne getirmek.

Google Earth'e canlı yayın özelliği

İLK OLARAK ALASKA'DA ETKİNLEŞTİRDİ

Dünya üzerinde belirli yerlere yerleştirilecek kameralar sayesinde kullanıcıların canlı içeriklere ulaşabilmesi için proje başlatan Google, bu özelliği ilk olarak Alaska'daki Katmai Ulusal Parkı'nda etkinleştirdi.

Google Earth'e canlı yayın özelliği

KULLANICILAR BEĞENDİ

Brooks Nehri üzerinde somon yakalamaya çalışan ayıları izlemenize olanak tanıyan canlı yayın, özellikle belgesel izlemeyi seven kullanıcılar tarafından çok beğenildi.

Google Earth'e canlı yayın özelliği

Explore.org ekibiyle ortaklaşa sunulan canlı yayın hizmeti için Katmai Ulusal Parkı'na 5 ayrı kamera yerleştirildi. Bu kameralardan istediğini seçen kullanıcılar, canlı yayınları istediği açıdan takip etme olanağına sahip.

Google Earth'e canlı yayın özelliği

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