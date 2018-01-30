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Google, HTC’yi parça parça satın alıyor

Google’ın atağı, bu sefer HTC’nin telefon tasarım departmanını satın almasıyla şekillendi.

Detay Haber | 30.01.2018 - 11:23..
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Google, HTC’yi parça parça satın alıyor

“Pixel 2” ve “Pixel 2XL” telefonlarıyla 2018’e büyük satış rakamlarıyla giren Google, 1.1 milyar dolara HTC’nin telefon tasarım departmanını satın aldı. Bu konuda açıklama yapan Google: “İnanılmaz derecede yetenekli ekip, gelecek yıllarda daha da iyi ve daha yenilikçi ürünler üzerinde çalışıyor.” dedi.

AR-GE, GOOGLE'A GEÇTİ

Bu satın alma işlemi, 2 binin üzerinde HTC mühendisinin Google’a geçmesi demek.

Tayvanlı markanın VR teknolojisi üzerinde bir etki olmamasına rağmen, Ar-Ge ekibinin çoğunluğu Google’a geçiyor olması, markanın yavaş yavaş Google'a geçtiğini gösteriyor.

Google, HTC’yi parça parça satın alıyor

HTC'NİN ALT AR-GE EKİBİ, PIXEL'İ OLUŞTURDU

Bu gelişme üzerinden Google’ın donanım üzerinde daha çok çalışacağı yeni ve dinamik bir ekip istemesi, yeni Pixel telefonlarının 2018 Eylül ayında nasıl bir modelle çıkacağı konusunda iyiye doğru umutlandırıyor.

Pixel 2 telefonlarının zaten HTC’de alt kümede çalışan Ar-Ge ekiplerince kontrol edilip üretiminin yaptırılması, Google’ın hedeflerinin yükselmesi için Ar-Ge’nin büyük isimleri Google’a geçecek.

Google, HTC’yi parça parça satın alıyor

DAHA ÇOK ÜLKEYE ULAŞMAK İSTİYORLAR

Şu anda Google’ın telefonu ülkemizde satışta değil. Daha çok pazara açılması için HTC’nin pazarlama ekibiyle de çalışan Google’ı, bir sonraki modeli dünya çapında geniş bir pazara yayacak isimler arasında görebiliriz.

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