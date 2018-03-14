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Google uçan taksi yaptı

Teknoloji devi Google, uçan taksi projesini tanıttı.

AA | 14.03.2018 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Google'ın kurucularından ve çatı şirketi Alphabet'in üst düzey yöneticisi Larry Page'in desteklediği Kitty Hawk, uçan taksi modeli Cora'yı kamuoyuna tanıttı. Şirket, Yeni Zelanda hükümetinin desteğiyle uçan taksi hizmeti başlatmayı amaçlıyor.

Google uçan taksi yaptı

PİLOT ÜLKE YENİ ZELANDA

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk prototipi geçen yıl üretilen elektrikli insansız hava aracının, Yeni Zelanda hükümetinin iş  birliği ve desteğiyle bu ülkede ticari taksi olarak işletilmesinin planlandığı  bildirildi.

Koza biçimli bir yolcu kabini olan iki kanatlı hava aracı kanatlarındaki dikey pervaneler sayesinde bir helikopter gibi piste ihtiyaç duymadan olduğu yerde kalkış yapabiliyor.

Kalktıktan sonra ise pervanelerini devre dışı bırakarak kanatlı bir uçak gibi düz bir çizgide süzülerek rotasında ilerliyor.

Google uçan taksi yaptı

RAKİPLER DE ÇALIŞIYOR

Kitty Hawk dışında Airbus, Uber ve Dubai destekli Çin firması Ehang da  uçan taksi olarak kullanılmak üzere hava aracı prototipleri üzerinde çalışıyor.

Airbus'ın deneysel havacılık uygulamaları birimi A³, ocak ayında uçan  taksi hizmeti vermesi öngörülen insansız elektrikli hava aracı modeli Vahana'nın  test uçuşunu gerçekleştirmişti.

Google uçan taksi yaptı

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