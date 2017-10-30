Google’ın etkinliğine Türk uzmanlar da katıldı

Google yardım ve etkinlik forumlarında en çok katkı sağlayan dünya genelinden uzmanların katıldığı etkinliğe, Türk katılımcılar damgasını vurdu.

John Mueller ve Celilcan Topçuoğlu

GELECEĞE YÖNELİK PLANLAMALAR ELE ALINDI

Katılımcılardan biri de Türkiye’nin en iyi SEO uzmanlarından biri olarak gösterilen Celilcan olarak tanınan Celilcan Topçuoğlu’ydu. Celilcan yaptığı açıklamada, etkinliğin çok verimli geçtiğini, yapılan konuşma ve seminerlerde Google’ın yeni stratejilerinin ve geleceğe yönelik planlamalarının ele alındığını aktardı.

Celilcan buna ek olarak; Google’ın bu tarzda etkinliklerle, Google forumlarında ve etkinliklerinde yüksek katılım göstererek uzmanlaşan kişilerin de önemini bildiğini gösterdiğini belirtti.

Fatih Özkösemen ve Celilcan Topçuoğlu

GOOGLE'NİN TÜRKİYE'YE GÖSTERDİĞİ İLGİ İNANILMAZ

Celilcan, Türkiye’yi Google etkinliklerinde temsil etmenin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ve Google’ın Türkiye’ye gösterdiği ilginin ise inanılmaz olduğunu söyledi.

Etkinlikte, Celilcan’a Google’ın arama kalitesi ekibinden Fatih Özkösemen eşlik etti. Google, etkinliğin sonunda, her bir katılımcıya henüz Türkiye’de satışa sunulmamış Google Home ürününü hediye etti ve etkinlik sona erdi.