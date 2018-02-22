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Google'ın yapay zeka algoritması: Gözler kalbin aynasıdır

Google ve bilimsel araştırmalar yapan Verily Life Sciences'ın geliştirdiği yapay zeka algoritması, kişinin kardiyovasküler rahatsızlık geçirme ihtimalini yüzde 70 doğruluk oranıyla tahmin ediyor.

AA | 22.02.2018 - 13:26..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Google ve bilimsel araştırmalar yapan Verily Life Sciences'ın geliştirdiği yapay zeka algoritması, retina fotoğrafından kişinin 5 yıl içinde kalp krizi ve inme gibi büyük bir kardiyovasküler rahatsızlık geçirme ihtimalini doğru tahmin etti.

GÖZ TARAMASIYLA ANALİZ YAPABİLİYOR

Business Insider'ın haberine göre, sonuçları "Nature Biomedical Engineering" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde algoritmanın öncelikle göz taramasıyla kişinin yaşı, sigara tiryakisi olup olmadığı ve kan basıncıyla ilgili tahminlerde bulunduğu belirtildi.

Bu faktörleri değerlendirmede başarılı olan algoritmanın, daha sonra aralarında 5 yıl içinde kardiyovasküler rahatsızlık geçirenlerin bulunduğu 284 bin 335 hastanın sağlık verileri ve retina fotoğraflarını inceleyerek, kardiyovasküler riskleri tespit etmesi için geliştirildiği kaydedildi.

ALGORİTMA YÜZDE 70 DOĞRULUK ORANINA SAHİP

Uzmanlar, algoritmanın iki retina görüntüsünden hangisinin büyük bir kardiyovasküler rahatsızlık geçirebileceğine ilişkin yüzde 70 isabet oranıyla tahminde bulunduğunu gözledi.

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