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Göz rengini değiştirmek için ameliyat oldu kör kalıyordu

Sosyal medya fenomeni Arjantinli model Nadinne Bruna, göz rengini değiştirmek isterken görme engelli oldu.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 01:46..
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Verdiği seksi pozlarla Instagram'da ünlü olan 32 yaşındaki fenomen Bruna, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için estetik ameliyatı oldu. Ameliyat sonunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde ise yüzde elli görme kaybı yaşadı.

Göz rengini değiştirmek için ameliyat oldu kör kalıyordu

MİAMİ'DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Colombiya'da yaklaşık 3 bin dolar vererek ameliyat olan model yeni gözlerinin rengini Instagram'da paylaştıktan kısa bir süre sonra problem yaşamaya başladı.

Gözlerinin altına enjekte edilen silikon, göz sinirlerine zarar verdiği için görme problemi yaşayan model tekrar Kolombiya'ya gitti. Ancak doktorlar bir şey yapamadıkları için Miami'de tedavi olmaya başladı.

Gözlerine enjekte edilen silikon ameliyatla çıkarılmasına rağmen ameliyatı yapan doktor Ranya Habash, sinirler zarar gördüğü için modelin hayatının geri kalan kısmında problem yaşayacağını söyledi.

Göz rengini değiştirmek için ameliyat oldu kör kalıyordu

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