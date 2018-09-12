Göz seğirmesi nedir

Göz kapağının altında veya üstünde meydana gelen spazmlar, kişide hafif bir çekilme şeklinde hissedilebilir.

Göz seğirmesi birkaç gün boyunca sürekli yaşanabilir. Bu seğirmeler genelde ağrısız ve zararsız olsa da rahatsızlık verebilir. Birçok spazm ise tedaviye ihtiyaç duyulmadan düzelir.

GÖZ SEĞİRMESİNİN NEDENLERİ

Göz seğirmesi; Göz tahrişi, göz kapağı suşu, yorgunluk, uyku eksikliği, fiziksel aktivite, ilaç yan etkileri, stres, alkol, tütün veya kafein kullanımı gibi nedenlerle ortaya çıkar.

DOKTORA GİDİLMELİ

Tedavisi için mutlaka bir doktora görülmesi gerekmektedir. Ancak kafeinli içeceklerin az tüketilmesi, yeteri kadar uyuma ve ılık kompresler bu spazmların oratadan kalkmasını da sağlayacaktır.