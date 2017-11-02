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Göz tiki nedir

Göz tiki, göz kapaklarında istemsiz bir şekilde belli aralıklarla yapılan göz kapak hareketleri olarak tanımlanır.

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göz tiki

Tikler (istemsiz hareketler) sıklıkla göz kapaklarını, bazen de gözün kendisini etkileyebilir. Göz kapaklarındaki tikler en hafif hali olan göz seğirmelerinden, günlük hayatı etkileyen göz kapağı kasılmalarına kadar farklı yoğunlukta görülebilir.

GÖZ TİKİNİN NEDENLERİ

Aşırı stres, kahve ve alkol tüketimine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda ise göz kuruluğu, alerjisi veya enfeksiyonlarına bağlı olarak görülebilir. Bu tür seğirmeler genellikle geçici olup, uzun süren durumlar dışında tedavi gerektirmez. Tedavi gerektiren seğirmeler için, sıcak kompres, botoks enjeksiyonu veya bazı diğer ilaç tedavileri kullanılabilir.

DAHA ÇOK ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜR

Göz kırpmaları, daha çok çocukluk yaşlarında görülmekte ve genellikle geçici nitelikte olmaktadırlar. Çocuklarında aşırı göz kırpma problemi tespit eden ebeveynlerin bu durumu bir göz doktoruna danışmalarında fayda vardır; çünkü gözlerdeki alerji, enfeksiyon veya kuruluk gibi bazı problemler bu duruma neden olabilmektedirler.

Belirli bir nedene bağlı olmayan, simetrik ve aralıklı olarak istemli kontrol edilebilen göz kırpma refleksleri genellikle masum göz tikleridirler. Bu tür tikler genellikle 6 ay içerisinde kaybolurlar. Bu süre zarfında kaybolmayan bazı göz kırpma tikleri ise daha ciddi tik hastalıklarının belirtisi olabilir.

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