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Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

1960'larda İngiltere'nin savaş bakanlığını yapan John Profumo'nun terör örgütü YPG için savaşan yeğeni gözaltına alındı. Suriye dönüşünde yakalanan terörist, kefaletle serbest bırakıldı.

AA | 03.05.2018 - 06:36..
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Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

Afrin'e giren Türk askerinden arkasına bakmadan kaçan savaş bakanının terörist yeğeni, Belçika ve Fransa üzerinden İngiltere'ye dönmek istedi. 42 yaşındaki terörist Jamie Janson, YPG'ye katıldığı Suriye'den dönüşünde yakayı ele verdi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Jamie Janson'ın, dün İngiltere'nin Kent şehrinde polis tarafından terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alındığı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Daily Telegraph’ta yer alan habere göre, Türkiye’nin Afrin’e girmesinin ardından beraberindekilerle Suriye rejiminin kontrolündeki bölgeye kaçan Janson, buradan da Kuzey Irak’a geçti.

Janson’ın İngiltere’ye Belçika ve Fransa üzerinden döndüğü bildiriliyor.

Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

PKK'YA KATILAN 2 İNGİLİZ YARGILANIYOR

İngiltere'de terör örgütü YPG/PKK'ya katılan Jim Matthews ve Aidan James adlı 2 İngiliz vatandaşı geçen ay terörle mücadele yasası kapsamında yargılanmaya başlamıştı.

İki İngiliz de Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve “terör eylemine hazırlık” ile suçlanıyor.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor. Ancak İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanlar hakkında, ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyordu.

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