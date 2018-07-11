Gözaltına alınan kediciklere 'maşallah' tepkisi

Tokat'ta yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış, havadan ve karadan tüm imkanlar seferber edilerek aranıyor.

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan isimler arasında adını ilik nakli kampanyasıyla duyuran Oktar Babuna da var.

Bu hafta hangi kitapları öneriyoruz?

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Yazın meyve tüketimi nasıl olmalı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç yaz aylarında kaybedilen sıvı miktarının meyvelerle ne ne kadar karşılanacağını detaylarıyla anlattı.