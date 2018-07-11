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Gözaltına alınan kediciklere 'maşallah' tepkisi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolüne götürülürken, bir vatandaş arkalarından "Maşallah, maşallah" diye bağırdı.

DHA | 11.07.2018 - 14:38..
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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsüyle öğlen saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen şüpheliler sağlık kontrollerinden geçirildi.

Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen kadın şüpheliler basın mensuplarına, "Arkadaşlar devletimiz bizi aklayacak" diye konuştu.

Gözaltına alınan kediciklere 'maşallah' tepkisi

"MAŞALLAH, MAŞALLAH"

Bu sırada hastane bahçesinde bulunan bazı kişiler, şüphelilerin arkasından "Maşallah, maşallah " diye bağırdı.

Gözaltına alınan kediciklere 'maşallah' tepkisi

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesindeki yerleşkesine götürüldü.

Gözaltına alınan kediciklere 'maşallah' tepkisi

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