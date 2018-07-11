Gözaltına alınan kediciklere 'maşallah' tepkisi

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsüyle öğlen saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen şüpheliler sağlık kontrollerinden geçirildi.
Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen kadın şüpheliler basın mensuplarına, "Arkadaşlar devletimiz bizi aklayacak" diye konuştu.
"MAŞALLAH, MAŞALLAH"
Bu sırada hastane bahçesinde bulunan bazı kişiler, şüphelilerin arkasından "Maşallah, maşallah " diye bağırdı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesindeki yerleşkesine götürüldü.