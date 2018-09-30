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Gözetleme ve hedefleme sistemi yerli ve milli oldu

İHA'larda kullanmak için keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi yıllardır Türkiye'ye satılmadı. Türk savunma sanayisi ve ASELSAN, aynı projeyi millileştirmeyi başardı.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 23:40..
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Gözetleme ve hedefleme sistemi yerli ve milli oldu

Teröristleri silahlandıran devletler, Türkiye'ye önemli mühimmatları parasıyla dahi vermedi. Çalışmalarını sıklaştıran, projelerini geliştiren Savunma Sanayii, keşif, gözetleme ve hedefleme sistemini yerli ve milli olarak geliştirdi.

Gözetleme ve hedefleme sistemi yerli ve milli oldu

CATS GÜVENLİK GÜÇLERİNE SUNULDU

Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi (Cats) HD gece/gündüz kamerası, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Anka-S Projesi kapsamında yerli teknoloji imkanları en üst düzeyde kullanılarak ASELSAN tarafından geliştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından uydu kontrollü insansız hava aracı Anka-S'ye entegre edilen Cats'in kabulleri 25 Eylül'de başarıyla tamamlandı ve sistem envanterdeki yerini aldı.

Gözetleme ve hedefleme sistemi yerli ve milli oldu

500 SAAT UÇUŞ TESTİ YAPILDI

Geliştirme çalışmaları kapsamında 500 saat uçuş testi yapılan ve zorlu çevre şartlarına uygun kalifikasyon testleri başarıyla gerçekleştirilen Cats, kabulle birlikte operasyon sahasında kullanılmaya başlandı.

Lazer işaretleme özelliğiyle diğer hava araçları ve yüklü olduğu İHA sisteminin taşıdığı silah sistemlerine hedefleme kabiliyeti de sağlayan Cats, rakiplerine eşdeğer full HD görüntü verme kabiliyetine sahip bulunuyor.

Cats, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen hava platformlarının ihracatı açısından da önem taşıyor. Anka-S, bu yerli faydalı yük kabiliyetiyle ihracat sahasında gücünü daha artırarak önemli milli teknoloji adımlarından birini daha başarıyla sağlamış oldu.

Gözetleme ve hedefleme sistemi yerli ve milli oldu

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